Modica, al Caffè Quasimodo le ultime pubblicazioni di Pisana

È stata una bella, piacevole e partecipata serata, quella di sabato sera al Caffè Letterario Quasimodo di Modica, ove due chiarissimi docenti universitari, Dario Stazione, italianista e presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Catania che opera nella Facoltà di Lettere dell’Università di Catania, e Carmelo Vigna, docente emerito dell’Università di Venezia e presidente della Società Italiana di Filosofia Morale dal 2013 al 2016, hanno parlato delle due ultime pubblicazioni di Domenico Pisana.

Dario Stazzone ha parlato del libro “Nella trafitta delle antinomie”, edito sia in Italia che in Romania ove è stato tradotto da Stefan Damian, intuendo, in particolare, il senso della silloge e facendola rientrare nell’alveo di una letteratura dell’indignazione civile, richiamando Dante (cfr. Purgatorio VI: «Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiere in gran tempesta, / non donna di province, ma bordello!») ma anche Petrarca, Leopardi sino ad arrivare a Pasolini e a Sciascia.

Carmelo Vigna, è intervenuto sul testo di critica letteraria dal titolo “Viaggio nell’area aretusea. Percorsi di poesia narrativa saggistica” citando uno per uno i poeti, scrittori e saggisti aretusei di cui Pisana si occupa nel volume e dando una chiave di lettura ermeneutica attorno ai concetti di “Raccolta” e “Logos”, per evidenziare come il “raccogliere” mettendo in relazione il logos degli autori selezionati costituisca un merito in quanto aiuta a mettere in luce “l’identità collettiva” contemporanea di un’area geografica della Sicilia, quella che viaggia tra gli iblei e l’aretuseo, ove, come già in passato, è presente una vivacità culturale rilevante, di cui gli autori presi in esame sono una testimonianza apprezzabile nella sua oggettiva espressione.

Nel corso della serata è intervenuto il regista e attore Gianni Battaglia – autore, tra l’altro, del volume Il dramma sacro di Vittoria (Teatro d’Arte Sicilia 2016), che raccoglie l’esperienza sul campo di tanti anni di sacra rappresentazione a Vittoria, che lo ha visto protagonista –. Battaglia ha letto, appassionando il numeroso pubblico presente, alcune poesie di Domenico Pisana (Le lingue incespicano, Dal Paese s’alza l’urlo, Passaggio in Italia, Passaggio in Europa, Questo mare di Pozzallo, Ci stuprano le orecchie).

Gli intermezzi musicali sono stati eseguiti da un Duo composto dalla modicana Marzia Poidomani e dalla pozzallese Grazia Colombo. Molto apprezzato anche un fuori programma dedicato a Franco Battiato.

