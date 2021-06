Covid: in provincia positivi in calo. Fa eccezione Ispica

Scende ancora la curva epidemica in provincia di Ragusa con un notevole crollo dei contagi in quasi tutte le città iblee, ad eccezione di Ispica che durante il mese di giugno ha riscontrato un aumento delle positività rispetto alle città limitrofe. Monterosso Almo è ancora covid free e l’emergenza covid sembra essere diventata solo un brutto ricordo. I casi sono 369 casi in totale di cui 352 in isolamento domiciliare obbligatorio, 10 ricoverati e 7 nella Rsa di Ragusa. In lieve calo anche i numeri ospedalieri: i ricoverati in regime ordinario sono 10 e in terapia intensiva 1.

Ecco i dati comune per comune:

Acate 17

Chiaramonte G. 10

Comiso 93

Giarratana 1

Ispica 39

Modica 17

Monterosso Almo 0

Pozzallo 11

Ragusa 72

Santa Croce Camerina 8

Scicli 6

Vittoria 78

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 12090 mentre i decessi 275.



