Bonus è la parola magica nell’intrattenimento online

Il mondo dell’intrattenimento online è in costante ascesa. Il lockdown prima e le restrizioni hanno sicuramente contribuito a far crescere la già vasta utenza del settore, ma in realtà le basi erano già state poste, e sono molti i fattori determinanti che hanno aiutato l’intero comparto a fare numeri stellari.

C’è un motivo se, rispondendo alle critiche durissime ricevute dalla Uefa per la formazione della Superlega – poi finita velocemente – il n.1 del club calcistico Real Madrid, il magnate Florentino Perez, ha spiegato che il gaming e l’intrattenimento online hanno divorato quote di mercato perfino del calcio, spesso considerato, forse oramai a torto, lo sport più ricco e seguito del mondo.

Se lo streaming è oramai dominante anche nei confronti della tradizionali pay-per-view o rispetto ai colossi televisivi, anche il gioco si è ritagliato uno spazio importante, sfruttando nuove tecnologie e approcci diversi.

Il mondo degli esports prospera, il gaming online e da cellulare è in ascesa, perfino il gambling è cresciuto grazie alle nuove tecnologie, ad una visione mobile-first e alla robusta presenza di bonus. Proprio i bonus, secondo molti osservatori, si sono rivelati fondamentali nel segno più registrato dall’intrattenimento online.

I bonus al centro

I bonus hanno preso un posto centrale nella strategia di intrattenimento online. Che siano badge, premi, upgrade o sconti di vario genere, spesso sono differenzianti e incidono nelle scelte dei giocatori. La Nintendo, ad esempio, ha lanciato da tempo “My Nintendo”: prevede la vincita di punti usando le app sul cellulare oppure acquistando negli store. Non solo: si possono ottenere bonus anche grazie ai punteggi nei vari giochi, anteprime sulle uscite e in generale una serie di privilegi esclusivi.

Anche la Playstation ha la struttura di trofei, implementata oramai da anni. I social hanno aiutato i grandi colossi del gaming a strutturare veri e propri legami sociali, che hanno di fatto anticipato alcune tendenze, come le chat di gruppo o vocali durante le sessioni multiplayer. Ci sono oramai vere e proprie app, utilizzate per parlare online, come Discord.

Il fenomeno si amplia nel mondo del gambling: al contrario dei casinò fisici, nei casinò online spesso all’iscrizione si possono ricevere importanti vantaggi. Come spiegato anche sul web, i bonus delle slot ad esempio permettono di ricevere un saldo da utilizzare per le prime giocate, a volta senza deposito iniziale. Esistono anche in questo caso varie tipologie di bonus, legati di solito all’iscrizione, o ad un evento particolare (una promo, o una vincita speciale).

L’attenuarsi della pandemia non sta intaccando la crescita di questi settori: i vari streamer o performer e le piattaforme di gambling non sembrano dipendere molto dalle abitudini più o meno casalinghe degli utenti.

