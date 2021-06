Alle poste di Ragusa cartolina dedicata a Festa della Repubblica

Arriva nell’ufficio postale con sportello filatelico di Ragusa Centro sito in piazza Giacomo Matteotti un’altra cartolina filatelica, che Poste Italiane dedica alla “Festa della Repubblica 2021”.

La cartolina sarà disponibile fino a sabato 5 giugno e al prezzo di € 0,90 nella sede della provincia di Ragusa, dove sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza.

Un’altra iniziativa della Filatelia di Poste Italiane per festeggiare insieme a tutti i collezionisti una ricorrenza speciale per il nostro Paese.

Salva