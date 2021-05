Ciclismo. Multicar Vittoria “ricarica le batteria”

Dopo l’impegno non da poco che ha visto l’Asd Multicar Amarù prendere parte al Gran Premio Liberazione tenutosi a Roma, il sodalizio ipparino presieduto da Carmelo Cilia si prepara ad affrontare le altre tappe di questa complessa stagione ancora caratterizzata da tutti i rischi derivanti dall’emergenza sanitaria. “Sapevamo, quando ci siamo messi in gioco – afferma Cilia – a che cosa saremmo andati incontro. L’importante è cercare di applicare al meglio tutti i protocolli sanitari per evitare di incappare in spiacevoli sorprese. Al momento, siamo riusciti a disputare un buon numero di gare, anche di levatura nazionale, che ci hanno fatto comprendere quali sono i nostri margini di miglioramento. Il confronto è sinonimo di crescita e, fino ad ora, abbiamo dimostrato di essere un gruppo motivato. Tutto questo non può farci che bene in quanto ci stimola ad andare avanti e a fare sempre meglio”. Il presidente ringrazia il vicepresidente Giuseppe Massaro, il direttore sportivo Ugo D’Onofrio, lo staff tecnico e tutti coloro che si stanno prodigando per la migliore riuscita di quest’anno sportivo. “Un grazie, naturalmente, da estendere – aggiunge Cilia – anche ai nostri ragazzi e alle loro famiglie che, giorno dopo giorno, danno prova di credere, e parecchio, allo sport delle due ruote. Noi facciamo del nostro meglio per non deluderli. E cercheremo sempre di puntare in alto. Un ultimo ringraziamento, il più doveroso, consentitemi di farlo nei confronti, oltre che degli sponsor, del patron Riccardo Amarù che crede da sempre nel nostro progetto e che ci stimola ad andare avanti pedalata dopo pedalata sapendo quali sono gli obiettivi che ci siamo prefissati e che puntano a fare diventare sempre più grande e sempre più importante questo gruppo”.

