Ragusa. Talamo vince la 1ᵃ prova campionato regionale di Enduro.

Domenica 25 aprile a Ragusa ha preso il via la nuova stagione del Campionato Regionale di Enduro targato FMI Sicilia, a rilevare i tempi e a stilare le classifiche finali sono stati i cronometristi dell’Asd Hyblea di Ragusa che con master, tabelloni grafici e computer hanno saputo ben gestire con grande professionalità le varie postazioni in collaborazione con i colleghi di Trapani, Palermo e Catania. Per tutti i tempi e le classifiche è possibile consultare la pagina http://enduro.ficr.it/.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Hobby Motor Off Road di Ragusa in collaborazione con l’Asd Enduro Ibleo, ha visto 185 centauri sfidarsi per 4 giri con 8 Prove Speciali: 4 Cross Test di Km 3 e 4 Enduro Test di Km 4.

Il primo sole primaverile, dopo il grigiore dei giorni scorsi, ha riscaldato i piloti e gli uomini dello staff tecnico ma non il pubblico che anche in questa occasione è stato assente a causa dei protocolli di sicurezza contro il contagio da Covid.

Ad imporsi nella categoria Assoluti è stato il palermitano, Alessandro Talamo della scuderia Moto Club Tritone a bordo della sua Husqvarna 350 4 tempi che ha bloccato i cronometri a 38’15”72; al secondo posto con un ritardo di 25”47 si è piazzato il suo compaesano Marco Bologna della scuderia M.C. Regolarità ‘70 su Sherco 300 4 tempi; mentre l’ultimo gradino del podio è andato a Vincenzo D’Angelo della scuderia Moto Club Tritone a bordo della sua Husqvarana 450 4 tempi che ha fatto registrare il tempo di 39’16”47.

Al termine della giornata sportiva, i piloti e le rispettive scuderie di appartenenza hanno ricevuto gli ambiti premi.

