Il Ragusa Calcio strappa tre punti sul campo del Palazzolo

La sblocca a dieci minuti dalla fine l’Asd Ragusa calcio. Una partita di quelle difficili da risolvere, destinata a chiudersi con un pari a reti inviolate. E, invece, quando tutti aspettavano la divisione della posta in palio, un colpo di testa di Roberto Miano, su corner, ha regalato alla squadra azzurra la gioia dei tre punti, per di più ottenuti in trasferta sull’ostico campo del Palazzolo. “Una partita complessa, difficile da gestire sin dai primi minuti – commenta l’allenatore del Ragusa, Filippo Raciti – è stato difficile giocare a calcio. Il Palazzolo ha impostato la partita sull’agonismo esasperato e stava avendo ragione. Per fortuna, ci abbiamo creduto sino all’ultimo e, quando sembrava inevitabile collezionare il pareggio, è arrivata la giocata di Miano che ci ha assicurato i tre punti e che, adesso, ci galvanizza al massimo per cercare di fare del nostro meglio in vista dei prossimi impegni. Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi perché non si sono disuniti e hanno cercato di mantenere alta la concentrazione sino al termine. Sì, è vero, era una di quelle partite strane che non si sarebbero sbloccate né ora né mai se non fosse stato per una invenzione che Miano ha tolto dal suo cappello a cilindro. Comunque, siamo in crescita e questo è l’importante”. In campo, nella ripresa, anche l’ultimo arrivato, Andrea Gambino, che ha cercato di dare una mano per come ha potuto. Il presidente Giacomo Puma: “Un successo che ci voleva perché ci dà la carica per continuare con ancora maggiore entusiasmo nel contesto di una stagione parecchio strana. E’ importante fare tesoro anche dell’esperienza di questa domenica e proiettarci da subito al futuro. Abbiamo un obiettivo da raggiungere, quello dei play off, e daremo il massimo per riuscirci”.

