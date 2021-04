Vincenzo Maggio coordinatore cittadino Italia Viva a Comido

Italia Viva sempre più presente in provincia di Ragusa. A Comiso, Vincenzo Maggio è stato nominato dalla base coordinatore cittadino. Già consigliere comunale durante la precedente esperienza amministrativa, Maggio può contare su una buona esperienza politica che gli consentirà di fare crescere il partito renziano a livello locale. Una scelta di rilevante importanza che, non a caso, è maturata nella cittadina casmenea in quanto, proprio da qui, dieci anni fa, è partita l’avventura renziana in provincia di Ragusa. “Si tratta, quindi, di una conferma – sottolinea Salvo Liuzzo, componente del comitato nazionale di Italia Viva – che indica un grande fermento relativo a Iv tanto che, in altre realtà locali, ci stiamo dando da fare, assieme alla coordinatrice provinciale, Marianna Buscema, per la nascita di ulteriori coordinamenti cittadini. Riteniamo che da qui a qualche settimana, quasi tutte le città dell’area iblea potranno contare su un’espressione politica di Italia Viva”. Anche la coordinatrice provinciale Buscema, nell’augurare buon lavoro a Maggio, esprime la propria soddisfazione “per il segnale di partecipazione che arriva dai territori e che testimonia un’adesione sempre crescente nei confronti del nostro partito oltre che di attenzione per il lavoro che si sta portando avanti su più livelli”.

