Modica. Le modalità per il ritiro della tessera elettorale

Coloro che non hanno ancora ricevuto la tessera elettorale a Modica possono ritirarla presso l’ufficio elettorale in Corso Umberto I n°159. Gli elettori residenti a Frigintini, iscritti nelle sezioni elettorali n.24-25-26-27 e 28, possono ritirarla presso la delegazione municipale in Piazza Ottaviano. Gli Uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30. Gli elettori provenienti da altri Comuni devono consegnare la tessera elettorale in loro possesso. Per qualsiasi informazione è possibile contattare: l’ufficio elettorale al numero 0932793983 – 3357636587, o la delegazione di Frigintini al numero 0932/774312.

Salva