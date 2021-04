Un piccolo dono pasquale agli atleti dell’Asd Multicar Amarù

Con un allenamento prefestivo, si è chiusa ieri, in casa dell’Asd Multicar Amarù Vittoria, questa fase della stagione caratterizzata dalla pausa pasquale. Si riprenderà tra qualche giorno per affrontare al meglio le prossime sfide programmate in seno al calendario del 2021. “E non è mancato – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – pure un simpatico regalo in tema con le festività pasquali. Un dono fatto ai giovanissimi ma anche a tutti gli atleti delle altre categorie. Un piccolo ringraziamento per le emozioni che i nostri ragazzi sanno ogni giorno regalarci”. L’Asd Multicar Amarù ha già sostenuto le prime gare della stagione in Abruzzo e a Palermo. Adesso, ci si preparerà con accortezza in vista delle prossime competizioni. Spiega ancora il presidente Cilia: “Ci siamo resi conto di quelle che sono state le nostre criticità. Abbiamo perfezionato ancora meglio i test in allenamento e ci vogliamo scommettere ulteriormente per fare compiere ai nostri atleti i passi in avanti che si rendono necessari per risultare ancora più competitivi. Al momento, però, ci godiamo questi momenti di pausa e cogliamo l’occasione per rivolgere i migliori auguri di buona Pasqua ai nostri ragazzi, alle loro famiglie, allo staff, ai nostri sponsor e a tutti coloro, a cominciare dal patron Riccardo Amarù, che credono in questo fantastico progetto destinato a crescere ogni giorno sempre di più come testimoniato dai riscontri che continuiamo a ricevere”.

