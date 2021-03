Ragusa, nuova assoluzione per il chirurgo modicano Civello

Nuova assoluzione in poco meno di un mese per il chirurgo modicano Ignazio Civello, all’epoca dei fatti direttore dell’ Unità Complessa di Chirurgia all’Ospedale Civile di Ragusa.

Civello è stato assolto dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, Vincenzo Ignaccolo, dall’accusa di falsità materiale e ideologica. Il professionista, noto anche per essere stato nella equipe che operò al “Gemelli” di Roma Papa Giovanni Paolo II, è stato difeso dell’avvocato Michele Sbezzi. Era stato rinviato a giudizio dal Giudice per le Udienze Preliminari di Ragusa per falsità materiale e ideologica in atti pubblici risalenti agli anni 2008/2009 perchè da direttore dell’unità complessa di Chirurgia dell’Ospedale Civile di Ragusa, secondo l’accusa, aveva inserito il suo nome tra i chirurghi che avevano effettuato degli interventi, senza però averli eseguiti.

Un elenco sul quale in parte è intervenuta la prescrizione. Il Gup aveva definito il non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste per una serie di contestazioni che riguardavano l’occultamento di referti istologici di pazienti rinvenuti poi negli archivi dello stesso ospedale. Il pubblico ministero, Diana Iemmolo, aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione.

Civello lo scorso 11 febbraio, era stato assolto in appello dai reati di concussione, falso e lesioni gravissime per i quali in primo grado aveva subìto la condanna a 7 anni e 6 mesi di reclusione.

