Comiso. Plauso del sindaco al neo Assessore Regionale Baglieri

“Soddisfazione e orgoglio per il conferimento a Daniela Baglieri dell’incarico di Assessore della Regione Siciliana con delega all’ambiente e all’energia”. Lo afferma il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

“ Il conferimento della nomina – commenta il primo cittadino di Comiso – qualifica ancora di più la giunta Musumeci, e quindi, un grande plauso al Presidente ed alla compagine politica che sostiene la prof.ssa Baglieri perchè hanno saputo scegliere una professionista di eccezionali qualità, di indiscussa preparazione e che, dunque, saprà dare un impulso e un orientamento sicuramente conducenti e produttivi a questo delicato settore della politica regionale. Un compiacimento particolare – ancora Maria Rita Schembari – da parte del sindaco e dell’intera amministrazione per il fatto che Daniela Baglieri è una Comisana che non ha mai nascosto il suo profondo legame di affetto nei confronti della sua città e che, anche nel periodo in cui è stata presidente di SAC, non ha mai mancato di dimostrare la sua vicinanza alla città ed alla sua infrastruttura più importante quale l’aeroporto. Comiso e tutti i Comisani, devono essere particolarmente fieri del fatto che alla Regione Siciliana sono egregiamente rappresentati da due cariche altissime. Oltre al neo Assessore – conclude il sindaco – all’ambiente e all’energia, ricordo che Presidente dei Questori all’ ARS è l’ Onorevole Giorgio Assenza”.

