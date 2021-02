Sicilia in zona gialla da martedì 16 febbraio, c’è l’ordinanza

La zona gialla è ormai realtà per la Sicilia. E scatterà da martedì 16 febbraio, a scadenza dell’ordinanza attualmente in vigore. Lo certifica l’ultimo monitoraggio (rapporto n.39) Iss-ministero della Salute (dati relativi alla settimana 1-7 febbraio 2021) secondo cui nell’Isola l’Rt è in discesa a 0,66 (il più basso d’Italia) e la classificazione complessiva del rischio bassa.

Nelle prossime ore il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l’ordinanza, dopo due settimane di zona rossa e altre due di zona arancione per la Sicilia ci saranno meno restrizioni, così come auspicato dal presidente della Regione Nello Musumeci. Per la Sicilia dunque scatta il passaggio in zona gialla una volta scaduta la precedente ordinanza sulla zona arancione, ovvero da martedì 16 febbraio. Dunque sarebbe stata respinta la richiesta di Musumeci di consentire l’apertura dei ristoranti fino alle 22 già domenica sera, che secondo il calendario è il 14 febbraio, ovvero San Valentino.

