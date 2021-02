Vittoria, la minorenne non si è impiccata. E’ stato un incidente

E’ stata causata da un incidente la morte della minorenne di Vittoria, avvenuta martedì nelle campagne di Vittoria. Originariamente si è parlato di suicidio ma così non è stato. La ragazzina aveva 12 anni e non 14 ma questo nulla cambia.

Era una ragazza piena di vita, di luce, intelligentissima , che amava andare a scuola, fare i compiti e leggere. Amava ed era amata incondizionatamente dalla sua famiglia.

Non le mancava nulla, e anche quando sentiva che qualcosa le mancasse , lo ritrovava nell’abbraccio dei suoi genitori.

Ieri sarebbe salita su una sedia per prendere in uno scaffale un libro. Avrebbe perso l’equilibrio e, cadendo, ha sbattuto la nuca ed è deceduta.

Una stupida caduta che le è stata fatale.

