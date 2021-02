Poliziotto fuma in tribunale. Avvocato lo riprende col telefono

“In questo difficile periodo in cui si pretende da tutti i cittadini il rispetto rigoroso delle regole, è semplicemente vergognoso vedere che chi porta una divisa si comporta come il peggiore dei maleducati per giunta in un luogo simbolo quale è un tribunale”.

E’ quanto denuncia l’avvocato ragusano Michele Savarese (foto)che la scorsa mattina al palazzo di giustizia di Catania, dove si era recato prossimo gli uffici del Gip, ha notato che un poliziotto in servizio di piantone ed in un luogo pubblico fumava tranquillamente in spregio della nota legge “Sirchia” che da più da quasi vent’ anni proibisce l’ utilizzo della sigaretta nei luoghi pubblici.

Quando il legale lo ha redarguito chiedendogli di assumere un comportamento consono alla divisa che indossava, il poliziotto avrebbe continuato a persistere nella condotta.

A questo il legale ibleo, ha estratto il proprio telefonino registrando un video in cui l’ agente della Polizia di Stato in un primo momento sosteneva che la presenza di posacenere gli consentiva di fumare e, successivamente, colto sul fatto, addirittura avrebbe negato di avere una sigaretta, salvo poi gettarla dietro un armadio.

“E’ semplicemente vergognoso, afferma l’ Avv. Savarese – che un appartenente alla Polizia di Stato si comporti con una tale strafottenza in spregio a tutte quelle regole che i cittadini sono tenuti doverosamente a rispettare.

Tra l’ altro negare l’ evidenza è uno scarso senso di lealtà intollerabile da un pubblico ufficiale.

Segnalerò quanto accaduto al Sig. Questore di Catania affinchè si valutino eventuali provvedimenti. Massima durezza con chi infanga la divisa con atteggiamenti di maleducazione che offendono soprattutto i tanti poliziotti che ogni giorno sono impegnati in prima linea per la nostra sicurezza”.

