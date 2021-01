“Vogliamo lavorare”! Il 5 febbraio manifestazione a Modica

Il prossimo 6 febbraio a Modica, in Piazza Principe di Napoli, si terrà una manifestazione di tutte le persone che sono state private del lavoro per via dell’emergenza sanitaria.

“Chiunque voglia unirsi e ben accetto – spiega il ristoratore Roberto Pulino, già promotore di altre proteste solitarie -. Non conta cosa otterremo, conta esserci. Stare a casa non fa bene, ovviamente muniti di mascherine e distanziamento, sappiate che di spazio c’è ne. Se poi qualcuno vuole impegnarsi nella realizzazione di cartelli e striscioni lo può fare autonomamente o si può mettere in contatto con me per organizzarci, io ci sono”.

