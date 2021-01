Il covid si porta via il dermatologo modicano Iabichino

È deceduto il dermatologo Modicano Antonino Iabichino, si trovava da diversi giorni ricoverato in ospedale a Ragusa per complicazioni dovute al covid-19. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore e a nulla sono valsi i tentativi di cura.

Il Dott. Iabichino, medico-chirurgo specialista in dermatologia e venereologia e si occupava da oltre 30 anni di esigenze dermatologiche. In questi anni ha sempre approfondito e aggiornato la sua formazione partecipando a numerosi corsi di aggiornamento, master e convegni riguardanti la dermatologia e la medicina estetica.

Il dottor Iabichino era diventato nonno per la seconda volta da pochi giorni.

Salva