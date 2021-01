Humanitas… il male non va dimenticato

Il 27 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata della Memoria, che a partire dal 2005 è diventata una giornata istituzionale delle Nazioni Unite. Un momento per non diventare uomini e donne mediocri, incapaci di distinguere il bene dal male, così come Hannah Arendt, filosofia ebrea tedesca, disse riguardo ad Adolf Eichmann, un nazista.

La data scelta per celebrare questa ricorrenza, richiama il 27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche arrivarono ad Auschwitz, dove scoprirono l’enorme campo di sterminio, e gli orrendi delitti che venivano perpetrati a migliaia di innocenti. Quel giorno i sovietici trovarono solo 7000 prigionieri, e misero fine al più grande omicidio di massa della storia.

Secondo l’US Holocaust Memorial Museum, solo ad Auschwitz le SS avrebbero ucciso 960mila ebrei, 74mila polacchi, 21mila rom, 15mila prigionieri di diverse nazionalità. Numeri da brividi e impressionanti, atrocità che non possono essere dimenticate, perché come ricorda Hannah Arendt, nel suo libro La Banalità del Male, «Le azioni erano mostruose ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso». Le atrocità commesse, sono state fatte da persone normali, che conclusa la loro giornata nel campo, tornavano a vivere loro vita dimenticandosi di quello che avevano commesso all’interno del campo.

Questi avvenimenti devono scuotere le coscienze, perché simili atti non accadono più, quanto è accaduto non deve essere taciuto o posto nel dimenticatoio. Occorre affrontarle sempre, non solo con le future generazioni, gli errori commessi, perché non accadano mai più. Oggi c’è bisogno di educare al bene per dare continuità al mondo, come sottolinea Paola Ricci Sindoni «L’educazione è una preparazione non per la politica, né per il mondo adulto, ma per assumersi la responsabilità di preservare il mondo comune, entro cui viviamo», inoltre, educare significa anche comprendere il male commesso dagli uomini per non ripeterlo più.

Il giorno della memoria non deve essere una giornata in cui ci si riempie la bocca di proclami, deve essere una leva per assumersi le proprie responsabilità e far in modo che si agisca sempre per il bene comune.

