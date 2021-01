Incidente autonomo a Comiso. Perde la vita un 14enne

Un ragazzo di 14 anni, Andrea Alabiso, è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale che si è verificato a Comiso in via Biscari. Il ragazzo, che era in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

Il giovane Andrea stava rientrando a casa. Lui era in moto e a seguirlo, in auto, c’erano i suoi genitori che hanno quindi assistito al tragico incidente del figlio. Le condizioni di Andrea sono apparse subito molto gravi: il ragazzo è stato caricato in ambulanza, ma è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Il ragazzino frequentava la prima classe del liceo scientifico Giosuè Carducci di Comiso. Appassionato di calcio, giocava tra i Giovanissimi della squadra cittadina. Aveva fatto parte anche dei gruppi scout di Comiso. Sul luogo del sinistro i Carabinieri

