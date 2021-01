Confcommercio Modica sostiene per la giornata di Epifania Lo scontrino sospeso

Dopo la riuscita dell’ultimo evento de “Lo scontrino sospeso” dello scorso 23 dicembre a Modica, grazie a cui i bambini e le loro famiglie hanno ricevuto un regalo di Natale, il progetto tornerà a intrattenere, ancora una volta, le famiglie del posto. In occasione della Befana, infatti, “Lo scontrino sospeso” sta organizzando una tombolata online prevista per il 5 e il 6 gennaio. Ai vincitori, saranno consegnati numerosi premi: dai giochi per i bambini agli indumenti. Coloro che intendono partecipare dovranno mandare un messaggio alla pagina ufficiale “Lo scontrino sospeso emergenza Covid-19” e, successivamente, riceveranno le 2 cartelle nominative per ciascun nucleo familiare. L’evento potrà svolgersi sia grazie alle numerose donazioni che sono state fatte nel corso dell’ultimo mese ma anche grazie al presidente Confcommercio della sezione di Modica, Emanuele Iemmolo, che, sposando interamente il progetto, ha garantito un dono per ciascun associato, facendo crescere notevolmente il numero dei regali a disposizione.

“Lo scontrino sospeso” ringrazia tutte le aziende della piccola-grande distribuzione che sono state coinvolte nel progetto e che hanno aderito a tutte le campagne per la raccolta fondi; oltre a ringraziare tutte le persone che hanno donato, sia in forma monetaria che in beni materiali, e che hanno aiutato tutti i soggetti che hanno chiesto un aiuto a fronte delle difficoltà del periodo con cui, ancora oggi, ci si sta confrontando. “Ringraziamo Lo scontrino sospeso per averci dato la possibilità di dare vita a questa forma di solidarietà – afferma il presidente Iemmolo – e speriamo che ci sia un numero sempre maggiore di persone che aderiscano. La rete della solidarietà, in questo periodo così complicato, è essenziale per cercare di aiutare chi resta indietro. Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare la nostra parte. Tutti assieme, però, possiamo sperare di rendere meno complicate queste difficili giornate”.

Salva