Modica. 862 tamponi al “Drive in”, 10 positivi

862 tamponi i tamponi effettuati questa mattina al Drive in di Contrada Michelica a Modica, 10 i positivi registrati.

Numeri importanti dovuti molto probabilmente all’intensificarsi dei contatti interpersonali in corrispondenza delle festività natalizie. Un campanello d’allarme, afferma il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, in vista del ritorno a scuola, considerando anche che la maggior parte dei positivi trovati oggi sono ragazzi.

Per questo, conclude Abbate, invito tutti a venire a sottoporsi al tampone nei prossimi giorni secondo il seguente calendario:

LUN 4: 16.00 – 20.00

MAR 5: 9.00 – 13.00

GIO 7: 16.00 – 20.00

VEN 8: 16.00 – 20.00

DOM 10: 8.30 – 13.30 (drive in)

