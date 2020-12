Pubblicata l’edizione 2021 della guida “Modica a tavola”

E’ stata pubblicata la guida “Modica a tavola 2021, tra barocco e gastronomia”, che contiene, come sempre, le dolcezze di Modica, ristoranti gourmet, trattorie, osterie, pizzerie, putìe, caffetterie e gastronomia, giunto quest’anno alla sua 16^ edizione. La guida, curata come sempre da Tanino Di Rosa, è nella sua consueta veste elegante, leggibile, molto interessante, curatissima nei minimi particolari, frutto di tanto lavoro di ricerca. Molte le informazioni utili e, soprattutto, le spettacolari foto di Federico Siciliano e Raffaele Di Rosa, quest’ultimo avvocato-fotografo, figlio dell’autore. “Modica a tavola 2021” ha i suoi contenuti in italiano ed in inglese, in questo caso con la collaborazione di Ramsay Gilderdale. La grafica è stata curata da Andrea Aprile di Vitamina C, mentre la bellissima copertina è di Daniele Scifo. La guida è diventata oramai un appuntamento costante ed anche una raccolta/archivio per gli appassionati.

