Nel cielo di Modica la congiunzione tra Giove e Sarurno

“Siamo spettatori fortunati, alzate gli occhi e ammirate quanto l’universo può sorprenderci”.

La foto scattata lunedì 14 dicembre scorso ritrae la congiunzione di Giove e Saturno, una congiunzione che non avviene così da vicino dal 1623.Spettacolo CelesteGiove (in basso) e Saturno (poco sopra) sempre più vicini su Modica, raggiungeranno il punto più vicino il 21/12 . Una congiunzione così tra i due giganti del sistema solare, come si diceva, non accadeva dal 1623, in pratica dai tempi di Galileo Galilei. Nello scatto di Filippo Galati è possibile ammirare anche i 4 satelliti principali di Giove scoperti proprio da Galileo.