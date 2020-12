Modica. III^ conversazione teologica alla Madonna delle Lacrime

Si terrà mercoledì 9 dicembre, alle ore 18,45 presso la Chiesa della Madonna delle lacrime di Modica, la terza conversazione teologica sul tema “Credo in Gesù Cristo: l’identità umana e divina di Gesù tra fede e storia”, organizzata dalla Parrocchia e tenuta da Domenico Pisana, docente di Teologia Morale.

“Questo terzo appuntamento, afferma Padre Michele Fidone, ci farà cogliere la dimensione umana e divina di Gesù secondo i vangeli, ove il Figlio di Dio si presenta come colui che impegna la sua vita per una azione liberatrice, nel senso che risponde alle esigenze e alle domande di liberazione interiore dell’uomo, e realizza guarigioni corporali mediante le quali restituisce ai malati l’integrità del corpo e anche la possibilità di reinserimento nella società. Gesù, ancora, ricompone, con il perdono dei peccati, il rapporto tra l’uomo e Dio liberando uomini e donne dal peso di una esistenzialità fallita; va alla ricerca di una comunione con i più deboli, gli emarginati e disprezzati della società, con le folle povere ed ignoranti, con i peccatori e i pubblicani, con le donne e i bambini. Questa l’immagine che di sé ci dà Gesù nei vangeli e su cui il relatore offrirà spunti di riflessione”.

