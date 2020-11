Ragusa. È stato adottato il piccolo Vittorio Fortunato.

La storia del piccolo Vittorio Fortunato, il neonato che il 4 novembre scorso era stato abbandonato in un cassonetto della raccolta differenziata a Ragusa, finisce con il lieto fine grazie ad una famiglia che lo ha adottato. Il piccolo Vittorio Fortunato è stato affidato ad una coppia di fuori provincia dal tribunale dei minori di Catania, come da prassi per garantire la privacy. Adesso potrà vivere una vita normale con una mamma ed un papà.

