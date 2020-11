Ragusa. Sequestrati oltre 2 kg di cocaina per un valore di oltre 700 mila euro

La Polizia di Ragusa Squadra Mobile, ha tratto in arresto un 42enne con precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, per avere trasportato a bordo della sua autovettura

2,3 kg di cocaina, per un valore commerciale di oltre 700 mila euro.

L’incremento dei furti commessi sul territorio ibleo, specie in questa fase pandemica, ha spinto il Questore di Ragusa, Giusy Agnello, a richiedere agli uffici operativi una intensificazione dei servizi di controllo del territorio anche in orario notturno.

Ieri, durante un mirato ed accurato servizio predisposto dalla Squadra Mobile, gli agenti operanti incrociavano sulla SS 514 (Catania-Ragusa), in territorio di Dicchiara, un’autovettura a velocità elevata. Tale condotta insospettiva i poliziotti che decidevano immediatamente, di fermare il mezzo e

procedere ad un accurato controllo.

Il soggetto alla guida, non appena sottoposto a controllo, mostrava segni di insofferenza, pertanto,

l’esperienza dei poliziotti è risultata vincente, in quanto, a seguito dell’accurato controllo del mezzo, sotto i sedili anteriori, sono stati rinvenuti n.2 involucri di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Sentito il p.m. di turno, Santo Fornasier, su sua disposizione, l’arrestato, dopo le formalità di

rito, è stato condotto presso il Carcere di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Polizia di Stato continua la propria incessante attività di contrasto ad ogni forma di illegalità

a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

