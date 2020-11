Zero positivi alla popolazione scolastica santacrocese

Oggi è stata una tappa fondamentale per la lotta al Civd-19 a Santa Croce Camerina per lo screening sulla popolazione scolastica. Eseguiti 475 tamponi veloci, nessun positivo.

“Da primo cittadino – commenta Giovanni Barone – sono particolarmente orgoglioso per il risultato dei tamponi e per come si sono svolte le operazioni organizzate per lo screening in Viale degli Atleti, nei pressi dello Stadio Kennedy. Il dato dei test ci conforta, ma non ci deve fare abbassare la guardia. La prevenzione è sempre alla base di tutto: quindi l’uso corretto della mascherina, lavarsi spesso le mani e garantire il distanziamento. Regole che devono guidarci e sotto questo aspetto, i miei concittadini hanno dimostrato di rispettare queste regole.

Le operazioni di screening saranno nuovamente effettuate sabato prossimo per completare la popolazione scolastica, elementari e medie, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con l’aggiunta di altri target che varranno comunicati nei prossimi giorni.

Ringrazio – continua il Sindaco – il dott. Giovanni Ragusa dell’ASP 7, tutto il personale infermieristico ed amministrativo del Poliambulatorio di Santa Croce Camerina, l’AVS, la Protezione Civile cittadina e il corpo dei VV.UU e tutti i volontari che ci hanno aiutato.

