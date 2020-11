Ciclismo, la Multicar continua la propria preparazione

“Con la motivazione c’è il sacrificio, con il sacrificio c’è la disciplina, con la disciplina c’è il successo, con il successo c’è il futuro”. E’ questo lo slogan che anima la fase di preparazione atletica, in vista della stagione 2021, dell’Asd Multicar Amarù. Stanno proseguendo, senza un istante di tregua, gli allenamenti dell’intero gruppo che, sotto la guida dello staff tecnico, sta cercando di pianificare con la massima attenzione tutti gli interventi che è necessario predisporre in questa fase così delicata, memori delle competizioni effettuate durante una stagione, quella appena trascorsa, che si può definire molto particolare per l’andamento che l’ha caratterizzata. La squadra si è arricchita di nuovi innesti anche per quanto riguarda i ciclisti in erba: sono arrivati, infatti, Salvo Caruso che correrà nella G6, così come Sara Caruso, sempre G6, assieme al fratellino Samuele Caruso che, invece, sarà ai nastri di partenza della G2. Ci sono poi Lorenzo Talento, ancora G2 e Marco La Rocca, addirittura, G1, per non parlare di Giovanni Belfiore, sei anni appena, ai nastri di partenza della G0. “I nostri piccoli, così come i più grandi – spiega il presidente Carmelo Cilia – sanno che occorre lavorare, e in un certo modo, per raggiungere risultati di rilievo. Il ciclismo è uno sport che non regala niente. Ma è il frutto di costanza e di abnegazione che si apprende sin dalla più tenera età. Il tutto, ovviamente, se si vuole che arrivino successi di un certo tipo. Abbiamo lavorato parecchio con i nostri ragazzi, nel corso degli anni, anche da questo punto di vista. E possiamo dire che le risposte non sono mancate. Ora, però, vogliamo fare in modo che l’asticella possa alzarsi ulteriormente. E chiederemo che la situazione possa essere gestita con la massima determinazione da tutti i componenti del nostro gruppo. Noi ci crediamo e faremo il possibile per fare in modo che si arrivi a tagliare traguardi sempre più prestigiosi tutti assieme”.

Salva