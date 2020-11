Breve guida per il risparmio su Amazon

Amazon offre un mondo di opportunità per quanti sono a caccia di affari. Dopo aver rivoluzionato il mercato online con una concorrenza innovativa, lo store di Jeff Bezos può offrire una serie di ulteriori opportunità di risparmio. Serve abilità e un pizzico d’ingegno per coglierne i vantaggi sino in fondo. Ecco i punti forti che fanno scegliere Amazon a milioni di utenti:

Assortimento dei prodotti: basta pensare ad un articolo per trovarlo in vendita sul sito. Dagli articoli per bambini all’elettronica evoluta, dai grandi elettrodomestici agli attrezzi da palestra, è più semplice elencare quel che lo store non riesce ad offrire in vendita.

Qualità dei prodotti: il sistema dei feedback consente di valutare il parere dei consumatori che già hanno testato il prodotto. Pur non considerando tutto come se fosse oro colato, il parere di altri utenti può sempre essere una preziosa fonte di informazioni.

Precisione e spedizioni rapide: il sistema delle consegne è uno dei punti forti del portale online. Proiettato all’introduzione dei droni nel futuro imminente, l’attuale sistema di gestione delle consegne già si distingue per la puntualità.

L’assistenza post-vendita: in caso di problemi con un ordine Amazon, poter contare sull’assistenza ogni giorno della settimana è un vantaggio da non sottovalutare.

Oltre ai vantaggi di Amazon, ecco la lista dei principali modi per risparmiare davvero e cogliere le offerte reali sullo store.

Imparare a sfruttare il programma Amazon Prime: piccoli espedienti per risparmiare

Amazon Prime è il pacchetto di servizi che il colosso mette a disposizione dei clienti più fedeli. Oltre alla spedizione prioritaria e gratuita, l’abbonamento ad Amazon Prime dà il diritto ad alcuni interessanti servizi come Prime Video e Prime Reading, per fruire dei contenuti digitali inclusi nell’offerta. Il rinnovo dell’offerta può essere mensile anche se spesso è più conveniente quello annuale. Un ottimo modo per risparmiare sul costo dell’abbonamento Prime può essere l’utilizzo del primo mese di prova gratuita. Basta creare un nuovo account Amazon e successivamente iscriversi al programma Prime. Al termine della prova gratuita si può poi decidere se abbonarsi al servizio oppure no. Un’ulteriore opportunità viene da Prime Student: l’iniziativa è valida per gli studenti e concede ben 90 giorni di prova gratuita e successivamente l’abbonamento al programma Prime a metà prezzo.

Monitorare i prezzi, ecco i principali strumenti per comprare al prezzo voluto

La peculiarità di Amazon è l’oscillazione rapida dei prezzi. È comune che lo stesso articolo possa comparire con forti percentuali di sconto nell’arco della settimana o persino della giornata. Ciò è dovuto agli algoritmi dello store che regolano l’andamento dei prezzi in base alla strategia di vendita. Utilizzare a proprio vantaggio questo meccanismo può essere un buon modo per assicurarsi un forte ribasso dei prezzi di vendita. Esistono degli strumenti ad hoc per monitorare l’andamento dei prezzi. Eccone alcuni:

Keepa: piccola estensione del browser, il servizio offre in tempo reale un grafico di riepilogo dei prezzi sullo store Amazon. È utile la possibilità di impostare il controllo del prezzo in maniera automatica. Una notifica informa quando il prezzo raggiunge il livello desiderato.

CamelCamelCamel: altro sito storico per trovare offerte, il portale del cammello offre un riepilogo dei prezzi semplicemente incollando il link dell’articolo di interesse. In alcuni attimi si ottiene un grafico che ne riassume lo storico.

Sfruttare i buoni sconto, i segreti dei preziosi codici che fanno risparmiare

Buono sconto, codice promozionale o semplicemente coupon: a prescindere dal sinonimo utilizzato, questo metodo può dar modo di ottenere consistenti risparmi sull’acquisto. Compilando con il codice promozionale il campo riservato durante la fase di pagamento, è possibile ottenere ottime riduzioni sul prezzo di partenza. Combinando il metodo con il monitoraggio dei prezzi ed eventualmente aggiungendoci i vantaggi del programma Prime, lo sconto finale sull’acquisto può raggiungere un margine anche maggiore. Per trovare i codici sconto Amazon più adatti è possibile consultare un portale specifico dove questi vengono pubblicati oppure sfruttare le campagne promozionali che Amazon pubblicizza in particolari occasioni.

Acquistare i buoni Amazon, come conquistare ulteriori vantaggi

Strumento comodo per chi abitualmente acquista dallo store online, i buoni Amazon sono spesso associati ad eventi promozionali che assicurano ulteriori vantaggi. Vero e proprio portafoglio virtuale, i buoni Amazon sono lo strumento che consente di mettere da parte un credito spendibile sullo store. Ormai l’acquisto di un buono Amazon è uno dei modi per fare un regalo per un’occasione informale o magari solo un pensiero carino nei confronti di una persona cara. In taluni casi l’acquisto di un buono dà il diritto ad un bonus spendibile per gli acquisti sullo store. Il credito viene calcolato in modo automatico come riduzione del totale in occasione dell’acquisto.

Utilizzare l’app di Amazon, ecco come i prezzi possono adattarsi

Per quanti sono abituati all’accesso al portale web del colosso del commercio, scaricare l’app di Amazon sui propri dispositivi portatili può aprire ad ulteriori occasioni di risparmio. Spesso talune offerte sono indirizzate all’acquisto in app quindi vi possono essere dei ritocchi al ribasso del prezzo rispetto al portale web. Non sempre ciò si verifica ma è consigliabile controllare entrambe i canali prima di valutare l’acquisto. Spesso anche la lista dei desideri può garantire qualche promozione extra. Quando infatti i prodotti della lista scendono di prezzo, una notifica dell’app segnala tale variazione. Ecco che scaricare l’applicazione dello store può essere un modo smart di risparmiare.

Sfruttare gli eventi dell’anno: saper cogliere le vere offerte

In aggiunta ai classici saldi di fine stagione, gli eventi promozionali scandiscono ogni anno il calendario degli acquisti. Amazon offre un calendario molto ricco a tal riguardo. Il Black Friday è il momento che apre la corsa ai regali di Natale. Ormai divenuto una data mondiale, l’ultimo venerdì di novembre è l’occasione per concludere ottimi affari. Anche il Prime Day è una ghiotta occasione per navigare alla ricerca dell’affare su Amazon. Il consiglio per non incappare in falsi sconti è quello di monitorare il prezzo degli articoli d’interesse in previsione di queste date. A volte avere le idee chiare può aiutare a valutare con maggiore efficacia e risparmiare.

