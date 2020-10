Covid. Matrimonio tra ispicesi. Sassofonista contagia

A Ispica: sono 57 contagiati su una popolazione di 16 mila abitanti. Alcuni di questi facevano parte degli invitati in due matrimoni. In un caso la fonte del contagio sarebbe stato individuato in un sassofonista che, durante il ricevimento, aveva fatto il giro per i tavoli intrattenendo col suo strumento a fiato i convenuti e diffondendo, dunque, musica e virus. Al test del tampone è poi risultato positivo.

