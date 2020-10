Carpentieri: “Contingentare gli ingressi al Cimitero di Modica”

“Si parla tanto in questi giorni di come contingentare gli ingressi al Cimitero di Modica ma ancora nulla si è sentito riguardo le intenzioni dell’amministrazione in merito al decoro del luogo sacro modicano”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Mommo Carpentieri che continua: “Da anni ormai si chiede di ridare giusta dignità alla memoria dei defunti iniziando dai colombai interdetti al pubblico all’interno del cimitero vecchio, dalla sistemazione delle aiuole e la rimozione delle sterpaglie. Per gran parte dell’anno il cimitero è rimasto in uno stato di degrado del quale ormai sembra ci siamo tutti abituati.

Quello che mi preme sottolineare e per il quale rivolgo un appello al sindaco di Modica – continua Mommo Carpentieri – è che la memoria dei defunti deve sempre essere onorata e in questi giorni più che mai visto che si prevede un’altra affluenza di persone. Resta anche gravissima la situazione di disagio che stanno vivendo migliaia di famiglie modicane che non possono neanche portare un fiore ai loro cari defunti perché si ritrovano con l’accesso interdetto ai loculi del colombario nella parte vecchia del cimitero. Una situazione che si protrae ormai da diversi anni e destinata a perdurare ancora per chissà quanto negando, di fatto, la possibilità ed il diritto a moltissimi cittadini di ricordare i propri cari nella parte vecchia del cimitero dove la zona è stata dichiarata a rischio. Sarebbe il caso, proprio in questi giorni di commemorazione dei defunti, fare in modo che tali locali siano accessibili a migliaia di famiglie che hanno il diritto, come tutti, di poter portare un fiore ai propri cari defunti. Per questo rinnovo il mio appello – conclude Carpentieri – al sindaco di Modica, Ignazio Abbate, affiche provveda in tempo a rendere il cimitero di Modica un luogo pulito ed accessibile a tutti”.

