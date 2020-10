Accesso al Cimitero di Scicli dal 30 ottobre al 02 novembre

Considerato che in occasione della Commemorazione dei defunti si prevede un grande afflusso di visitatori al Cimitero comunale e che è quindi necessario definire nuove modalità di accesso del pubblico per evitare assembramenti, il Sindaco di Scicli, sentito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della Protezione Civile Comunale, ha disposto, con propria ordinanza, che con decorrenza dal 30 ottobre 2020 e fino al 02 novembre 2020, il Cimitero comunale è aperto al pubblico con le seguenti prescrizioni:

– si devono indossare mascherine protettive;

– si deve rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– si devono evitare assembramenti.

L’accesso è possibile nei seguenti orari di apertura:

– dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

Si può accedere al cimitero dai tre ingressi, sia del cimitero vecchio che di quello nuovo, posti sulla ex S.P. n. 37, nonché dai due ingressi lato ufficio custode.

Possono accedere fino ad un massimo di 30 (trenta) persone ogni ora per ognuno degli ingressi e per un massimo di 2 (due) persone per famiglia. Ogni visitatore non potrà permanere nel cimitero per più di 60 (sessanta) minuti.

Potranno essere limitati gli accessi nel momento in cui l’affluenza sia superiore al numero massimo di presenze e in ragione delle regole di distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

A controllare gli ingressi saranno gli operatori comunali del servizio cimiteriale e la Polizia municipale.

La sosta nei parcheggi del cimitero sarà consentita al massimo per 60 (sessanta) minuti.

E’ consentita la vendita al dettaglio dei fiori nei punti di vendita autorizzati, a condizione che i titolari rispettino le regole di distanziamento sociale e di sicurezza per i clienti, ovvero l’uso di mascherine protettive e guanti e la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Per ragioni di sicurezza e per evitare assembramenti, non verrà erogato il sistema delle navette verso/dal cimitero dal 30 ottobre 2020 e fino al 02 novembre 2020.

Con decorrenza dal 03 novembre 2020 l’accesso del pubblico al Cimitero comunale tornerà ad essere regolamentato secondo le modalità e gli orari attualmente vigenti.

