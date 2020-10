Anche i farmaci si acquistano online

Il volume degli acquisti online aumenta di anno in anno, coinvolgendo settori che sembravano, almeno inizialmente, aver poco a che fare con il mondo del web. Basti pensare ai prodotti alimentari o ai farmaci, il cui acquisto è tradizionalmente legato al punto di vendita fisico, sia esso la farmacia, il piccolo negozio di paese o il grande supermercato.

È un po’ anche grazie al CoVid e al relativo periodo di quarantena che abbiamo scoperto le vere potenzialità della spesa su internet, ben maggiori di quelle che abbiamo sempre immaginato. Riuscire a ricevere i prodotti che ci servono direttamente a casa, con la possibilità di pagare con il metodo che preferiamo (carta di credito o contanti) è diventato di vitale importanza in un periodo in cui gli spostamenti erano estremamente limitati.

La vendita di farmaci online ha avuto un forte rialzo, segnando cifre doppie o addirittura triple rispetto al passato. Un servizio simile, rapido e capillare su tutto il territorio nazionale è stato possibile grazie a siti come Amicafarmacia, una vera e propria farmacia online leader nel settore della vendita di prodotti sanitari e per la cura persona.

Sconti Amicafarmacia, tanti prodotti con il massimo della convenienza

Amicafarmacia ha un catalogo che comprende più di 30.000 articoli di 1.000 marche diverse. Farmaci da banco, certo, ma anche integratori e cosmetici, prodotti per lo sport, il benessere e per la mamma e il bambino.

Tutti hanno un minimo comune denominatore, essere proposti al miglior prezzo e con la comodità della consegna veloce a domicilio. Tanti prodotti, tante offerte, ma non è tutto: con questo sito è possibile risparmiare ulteriormente sulla propria spesa sanitaria.

In che modo? Facile, scoprendo come ottenere sconti su Amicafarmacia con il cashback. Un sistema rivoluzionario che fidelizza il cliente e lo premia: più si acquista, più si risparmia.

Come sfruttare il cashback di Amicafarmacia

Vediamo meglio cos’è il cashback, perché vale la pena sfruttarlo e come ottenere sconti su Amicafarmacia. Tutti conosciamo il classico sconto: c’è un prodotto, viene venduto ad una certa cifra, c’è una percentuale di sconto che permette di acquistarlo ad un costo più basso.

Il meccanismo del cashback non è poi molto diverso. Abbiamo lo stesso una percentuale, a dire il vero quasi sempre più bassa di quella dei classici sconti (sotto al 10%). Questa percentuale non indica però una riduzione del prezzo, ma il rimborso di cui si ha diritto. Proprio così: con il cashback, a transazione ultimata, parte dei soldi spesi tornando indietro all’acquirente che può usarli come meglio crede.

Per avere diritto al cashback di Amicafarmacia l’importante è visitare il sito attraverso l’apposito link, così da essere riconosciuti dal sistema e attribuire all’account il relativo rimborso. I cashback sono cumulabili su più acquisti e, ovviamente, più si spende più si guadagna.

Raggiunta una certa soglia è possibile chiedere l’accredito del rimborso sul proprio conto corrente, o anche su una qualsiasi carta di credito o prepagata purché provvista di codice IBAN. Facile, no?

