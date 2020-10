Movida a Vittoria. Idea liberale chiede più controlli

“Il centro storico di Vittoria, negli ultimi anni, è diventato un insostituibile posto di ritrovo per i più giovani. La movida ha continuato ad essere alimentata. Ecco perché non deve più accadere quanto verificatosi nelle scorse settimane con azioni balorde che nulla hanno a che vedere con la voglia dei nostri ragazzi di trascorrere tranquillamente le ore serali e notturne”. E’ il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, a sottolinearlo, evidenziando la necessità di garantire più sicurezza e più attenzione in quelle che possono essere considerate le zone cruciali della città. “In effetti, da qualche giorno – aggiunge Scuderi – qualche novità a questo riguardo si è registrata. Mi riferisco alla presenza di auto della polizia locale in piazza San Giovanni per fare in modo che le famiglie possano passeggiare e radunarsi senza alcun tipo di problema. Più attenzione e più controlli con la telesorveglianza sono indispensabili anche in via Cavour, in piazza del Popolo e in tutte quelle aree dove la movida deve potere contare su elementi aggregativi e non dissuasivi. Tutto questo significa invogliare i nostri ragazzi a rimanere a Vittoria, le famiglie a vivere ancora di più la città, a scommettere su percorsi che, per forza di cose, diventano irrinunciabili, assieme alle agevolazioni nei confronti degli operatori commerciali. Tutto ciò diventa necessario se vogliamo scommettere sul rilancio della nostra città in tutto e per tutto”.

Salva