A Modica il nuovo campo di basket in Via Sulsenti

Comincia a prendere forma la cittadella dello sport pensata dall’Amministrazione Comunale di Modica nella zona di via Sulsenti, quartiere Sorda. Ieri con il primo tiro libero del Sindaco e dell’Assessore allo Sport, è stato ufficialmente inaugurato il primo campetto di basket pubblico a Modica. Una struttura che presto sarà seguita dalla dirimpettaia palestra “Io gioco legale” che comprende un campo di pallavolo ed uno di calcetto, entrambi coperti, e dalle strutture sportive del vicino plesso scolastico “Denaro Papa” appartenente all’Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani. Un concentramento di luoghi sportivi e di aggregazione mai visto in passato che rivalutano l’intera zona e che offrono ai tanti ragazzi che la frequentano l’opportunità di fare sport a costo zero. “L’idea che avevamo quando abbiamo cominciato i lavori era proprio questa: fornire degli spazi a tutti i cittadini dove poter fare del sano sport. Pur non avendo una grande tradizione di basket – commenta il Sindaco Abbate – si è scelto ugualmente di realizzare un impianto che possa ospitare questa disciplina perché anche a Modica ci sono tanti appassionati di questo sport, in primis proprio l’assessore allo sport che tanti anni fa lo praticava a livello agonistico. Adesso aspettiamo la conclusione dei lavori della Palestra Io Gioco Legale ed è in cantiere anche la realizzazioni della prima pista da skateboard della Città”.

