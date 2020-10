Scicli. La giunta Giannone approva il Conto Consuntivo 2019

La giunta Giannone ha approvato oggi il Conto Consuntivo 2019.

Il bilancio consuntivo è stato redatto in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.4 del 2020, la numero 162, con l’obbligo di accantonamento del fondo di anticipazione nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n.35, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019, per un importo di 18 milioni 538 mila euro.

Salva