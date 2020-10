“Nove mesi e ancora nessuna soluzione per i contributi dei lavoratori della nave galleggiante FSO LEONIS. Ancora irrisolta la questione sulla figura di lavoratori marittimi o meno. Si trovi presto una soluzione.”

A riaccendere l’attenzione su questi lavoratori è il segretario territoriale della FIT Cisl di Ragusa, Nino Giannone, che ripercorre l’incredibile vicenda iniziata alla fine del 2019.

“A sollevare la questione, a dicembre dello scorso anno, fu l’Inps di Ragusa – ricorda Giannone – che bloccò il flusso contributivo per questi lavoratori marittimi a tutti gli effetti imbarcati sul galleggiante FSO LEONIS. La vicenda ha dei precedenti tra il 2007 e il 2008, ma una sentenza del tribunale e le dichiarazioni delle varie autorità portuali avevano sciolto ogni dubbio affermando che il galleggiante è, a tutti gli effetti, una nave.”

Le preoccupazioni maggiori, per Nino Giannone, riguardano il sostegno al reddito delle rispettive famiglie dei lavoratori.

“Questa situazione ha causato il blocco di qualsiasi richiesta – conclude Nino Giannone – dalle domande di disoccupazione ai periodi di malattia fino a toccare quei marittimi ormai prossimi alla pensione che, senza una interpretazione che sblocchi la vicenda, restano nel limbo in attesa di eventi.

La Fit Cisl Territoriale, in sinergia con le strutture regionale e nazionale, si è attivata per trovare una soluzione al problema, con il Ministero del Lavoro insieme all’INPS nazionale. Un mese fa, da Roma, un chiaro messaggio interpretativo alle sedi periferiche dell’Istituto. Ad oggi, però, dagli uffici territoriali nessun segnale. Una situazione che amareggia e per la quale torniamo a chiedere un incontro con la direzione Inps di Ragusa.”

