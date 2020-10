Antibiotici tra falsi miti e accortezze. Che dice il farmacista

Si può prendere un antibiotico per curare infezioni virali? L’antibiotico previene il raffreddore? Rispondere in maniera accurata a queste domande permette di evitare un utilizzo sbagliato di questi medicinali.

Alcuni italiani ancora oggi decidono di assumere questi farmaci senza un congruo consulto medico. Un’abitudine decisamente pericolosa, che mette a rischio il sistema immunitario che potrebbe risentirne indebolendosi.

Ecco alcuni consigli del farmacista, pubblicati dal portale Ok Salute, per capire in quali casi fare ricorso agli antibiotici e per sfatare alcuni falsi miti.

Un argomento molto caldo in questo periodo, a causa dell’emergenza Covid-19, è il ruolo degli antibiotici nelle infezioni virali. Spesso si tende a pensare che questi siano la soluzione, ma è davvero così? Assolutamente no, anzi è vero il contrario. Questi ultimi nulla fanno su infezioni virali e ogni giorno i medici si ritrovano a dover ribadire il concetto.

Gli antibiotici sono utili solo in caso di infezione batterica. Attenzione, perché uno non vale l’altro: solo un medico può decidere quale prescrivere. Sarà compito dello stesso medico stabilire le dosi e la durata della terapia.

Altro falso mito pericoloso e da sfatare è quello sulla correlazione tra antibiotici e prevenzione dei malanni stagionali. I medici ricordano che è inutile, nonché dannoso, assumere antibiotici per evitare febbre o raffreddori invernali. Il rischio? Quello di ritrovarsi a fare i conti con un peggioramento dei sintomi dovuto all’insorgere di una infezione batterica causata dall’abuso di antibiotici.

Tutto questo, però, non basta. Si deve ricordare che i medicinali devono sempre essere ben conservati e non scaduti. Oggi è possibile reperirli anche quando le farmacie sono chiuse o non hanno ciò di cui si ha bisogno. Le farmacie online, che permettono di fare acquisti veloci a ogni ora del giorno, prendono sempre più piede.

Anche gli antibiotici, così come i farmaci cortisonici, possono essere acquistati online. Ad esempio, nella sezione dello shop di Farmacia Cavalieri dedicata proprio a questo tipo di medicinali è possibile trovare il necessario e riceverlo direttamente a casa propria in poche ore. Un servizio utile che permette di avere a propria disposizione una vasta scelta di prodotti, tra cui quelli prescritti dal proprio medico curante e molto altro ancora.

Quello delle farmacie online è un fenomeno in crescita, che dimostra come i tempi siano cambiati anche in un settore come questo. Un trend che è esploso durante il periodo del lockdown ma che non accenna in alcun modo a scomparire. Il futuro delle farmacie oggi è in rete.

