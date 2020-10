Importanti fondi per i comuni colpiti da flussi migratori Covid

Sono felice di poter comunicare un altro importante risultato a beneficio del territorio ibleo, frutto di un importante lavoro di squadra tra Camera e Senato. Grazie all’approvazione di un emendamento del M5S al dl Agosto siamo riusciti ad ottenere lo stanziamento di 3 milioni di euro per il 2020 per i Comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.

A beneficiarne sarà anche il comune di Pozzallo con un contributo di 375 mila euro.” È quanto dichiara in una nota Marialucia Lorefice (m5s), presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, che aggiunge: “Gli altri Comuni interessati sono Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta.

Le risorse – spiega — potranno essere utilizzate per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del Covid-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori. Un decreto del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definirà i criteri e le modalità di gestione delle risorse, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

L’obiettivo di questo emendamento è dare supporto a quei Comuni che devono garantire al contempo la sicurezza dei cittadini e dei migranti, consapevoli che la gestione dei flussi migratori risulta ancora più complessa in questa delicata fase segnata dalla pandemia da Coronavirus.

Ovviamente, – precisa la presidente- tale contributo non può e non deve essere considerato fine a se stesso. Il fenomeno migratorio va affrontato in maniera strutturale e continueremo a chiedere al Governo soluzioni di ampio respiro e di sensibilizzare l’Unione Europea perché dobbiamo dare risposte urgenti ai siciliani.

Anche al ministro dell’Interno Lamorgese e al presidente Conte abbiamo chiesto massima attenzione e sottoposto la situazione di affanno che molti Comuni siciliani hanno vissuto e stanno vivendo nella gestione dell’immigrazione.

La Sicilia non può essere lasciata sola, perché ad oggi è proprio la Sicilia quella che sta pagando il prezzo più alto.” Conclude Lorefice

