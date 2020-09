Il M5S Modica soddisfatto per la vittoria del SÌ al referendum

“Nell’esprimere soddisfazione per l’ampia affermazione del SÌ al referendum sul taglio dei parlamentari anche a Modica come nel resto del Paese (si ricorda il risultato di Modica con 11.917 cittadini, pari al 69,60% che hanno votato SÌ e 5.206 cittadini, pari al 30,40% schierati per il NO), non possiamo non tener conto anche della minoranza che si è espressa in modo diverso”. Così il M5S Modica tramite il suo portavoce in Consiglio Comunale, Marcello Medica, che aggiunge: “Altri argomenti sullo stesso fronte, infatti, riteniamo ci accomunino con molti di coloro che in questo confronto ci sono stati avversi, come la reintroduzione delle preferenze, la riduzione degli stipendi, l’abbattimento dei privilegi dei parlamentari e una buona legge elettorale che consenta una concreta e significativa rappresentatività”.

Al riguardo il M5S Modica annuncia di avere aderito alla petizione online, nata e sostenuta per iniziativa di dieci costituzionalisti di chiare e rilevanti competenze e volta appunto a chiedere, nelle elezioni politiche, l’introduzione delle preferenze in luogo delle liste bloccate.

A tal fine invita chiunque volesse dare il proprio contributo, a farlo cliccando sul link: https://www.change.org/p/ora-i-parlamentari-vogliamo-sceglierli-noi?redirect=false.

Il M5S Modica intende infine ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa votazione referendaria, dando un solido esempio di senso civico ed un concreto segnale di partecipazione alla vita pubblica per il bene della democrazia in città e nell’intero Paese.

“Un grazie particolare – conclude il Consigliere Medica – ai numerosi cittadini con i quali abbiamo avuto modo di confrontarci durante i giorni di campagna elettorale nei volantinaggi e via social, a quelli che ci hanno criticato, ma con particolare affetto e simpatia a tutti quelli che ci hanno applaudito per quanto di buono abbiamo fatto e per tutto ciò che ci accingiamo a fare nella convinzione di operare per il bene comune. Tutti input che ci danno la necessaria e indispensabile forza per andare avanti determinati e a testa alta”.

