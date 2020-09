Ragusa. Il dottore Iuvara condannato a 4 anni

Il Tribunale di Ragusa ha inflitto la condanna a quattro anni di reclusione a Giuseppe Iuvara, il presidente della Commissione Invalidi Civili in servizio all’Asp di Ragusa, arrestato dai carabinieri del Nas, in flagranza di reato, per corruzione. L’uomo era assistito dall’avvocato Enrico Platania. Era agli arresti domiciliari trasformati in obbligo di dimora a Ragusa. Pare abbia risposto a tutte le domande poste dal giudice tant’è che, questi, alla fine, ha revocato la detenzione in carcere trasformando il provvedimento in arresti domiciliari. La figlia di una pensionata di 81 anni(per la quale era stata richiesta la pensione di accompagnamento pur non avendone i titoli) ha patteggiato un anno, nove mesi e dieci giorni mentre la 61enne che sarebbe stata l’intermediaria tra i medico e la controparte, ha patteggiato due anni di reclusione .

Salva