Serie A: Roma sconfitta a tavolino 0-3

Il giudice sportivo della Serie A ha stabilito la sconfitta a tavolino per la Roma della gara disputata a Verona e terminata sul campo con il risultato di 0-0. La decisione è stata presa perché la Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25”, cioè quella degli over 22, nonostante avesse compiuto già il 23esimo anno di età, si legge nel comunicato del giudice sportivo. Secondo quanto riportato dai quotidiani nei giorni scorsi, il calciatore in questione sarebbe Amadou Diawara che ha compiuto 23 anni a luglio.

