Asfalto a rattoppi. Ragusa in Movimento: “Ma stiamo scherzando”?

“Ho cercato di capire fino all’ultimo se fosse uno scherzo. Poi, quando ho verificato che era tutto vero, non sapevo, sinceramente, se ridere o piangere. Ridere perché è davvero ironico e paradossale quello che è successo, piangere perché non è possibile continuare ad assistere a una gestione di siffatta maniera della cosa pubblica. Senza, tra l’altro, che nessuno senta il bisogno di dire alcunché”. A dirlo è il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, che fa riferimento all’asfaltatura a toppe di una strada del quartiere Cappuccini. “Credo che nella nostra città sia la prima volta – continua Chiavola – che si assiste a un intervento del genere. La strada, in pratica, è come se fosse stata rattoppata, per un lunghissimo tratto. Magari può essere interessante per un avanguardista, per un critico d’arte, però ritengo che ai fini della funzionalità questa soluzione non sia utile più di tanto. Ma perché la strada non è stata ripavimentata per intero? Non era più semplice? E questi rattoppi non si rovineranno irrimediabilmente in occasione delle prime piogge? No, proprio non si comprende la ragione di un modus operandi del genere. Sappiamo che a intervenire è stata la ditta che si occupa delle manutenzioni. Chiediamo chiarimenti al Comune perché un’azione simile, a nostro modo di vedere le cose, trova davvero pochissima giustificazione”.

