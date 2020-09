La nave quarantena, la Snav Adriatica viaggia verso Pozzallo

La nave quarantena, la Snav Adriatica, sulla quale sono stati ospitati migranti che si trovavano a Lampedusa, è diretta al Porto di Pozzallo. Il sindaco, Roberto Ammatuna, si oppone a questa decisione, per la quale sostiene di non essere stato coinvolto, per ragioni di sicurezza e logistica al porto.

“Apprendo da notizie di stampa che una delle navi quarantena, la Snav Adriatica, che dovrebbe contribuire a svuotare l’hotspot e la Casa della fratellanza di Lampedusa, sarebbe destinata a Pozzallo – fa sapere il sindaco Ammatuna in una nota -. Sono stato, quindi, facile profeta nel predire che uno degli effetti dell’incontro fra il premier Conte ed il Presidente Musumeci sarebbe stato quello di spostare, da una parte all’altra della Sicilia, i migranti presenti nel territorio dell’isola”.

