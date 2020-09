Ragusa Calcio pronto per la prima sfida ufficiale a Santa Croce

Sarà un Ragusa tutto da scoprire, una squadra che non ha avuto ancora modo di effettuare alcun test, per le vicissitudini riguardanti l’emergenza sanitaria, e che, dunque, sarà costretta giocoforza a sperimentare la propria forza in occasione della prima gara ufficiale, domenica 6 settembre (andata del primo turno di Coppa) allo stadio Kennedy di Santa Croce. Ma non è un problema per l’allenatore degli azzurri, Filippo Raciti, che ieri pomeriggio ha fatto sostenere una partitella in famiglia ai suoi sul green dello stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio. “E’ probabile che questo gruppo abbia ancora necessità di qualche puntello – sottolinea – ma la società sta già provvedendo. In ogni caso, dopo domenica ci renderemo ancora meglio di ciò di cui c’è bisogno e che cosa servirà per migliorare. Certo, i ragazzi hanno fame di giocare a calcio, dopo cinque mesi di stop. E siamo tutti curiosi di vedere come sarà gestita, dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale, questa ripartenza. La squadra è stata allestita sapendo di avere un determinato obiettivo in mente. E dovremo essere bravi noi a cercare di attuarlo”. Anche il direttore sportivo Carmelo Bonarrigo conferma che l’Asd Ragusa Calcio 1949 è in costante fase di allestimento e che “il fatto di non avere potuto sostenere alcuna amichevole è un limite ma non più di tanto perché siamo consapevoli del buon lavoro che è stato portato avanti, nonostante l’interruzione di ogni attività per una settimana. A ogni buon conto guardiamo al futuro con molta fiducia. La società, inoltre, intende esprimere apprezzamento per la collaborazione dimostrata dall’Asd Marina di Ragusa calcio nel mettere a disposizione alcuni dei propri ragazzi che indosseranno la nostra maglia. Ecco, grazie a questo spirito d’intesa possiamo sperare di fare crescere il calcio nella nostra città”. Il fischio d’inizio al Kennedy di Santa Croce è in programma alle 16.

