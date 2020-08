Messi all’Inter? Ci siamo quasi…di Giannino Ruzza

Messi a un passo dall’Inter di Suning. Le voci di mercato dell’arrivo della “pulce” si stanno via via rafforzando. Chi è già sicuro del suo arrivo all’Inter è l’ex agente di Messi, Josep Maria Minguella. Messi -ha detto- ha già una squadra: l’Inter”. Parlando all’emittente spagnola ‘Cope’, Minguella ha spiegato che “in Italia pagano meno tasse rispetto ad altri posti, infatti c’è anche Cristiano Ronaldo. “E’ più difficile per me vederlo in Inghilterra”, aggiungeva il manager, anche se i suoi amici Aguero e Guardiola sono al Manchester City”. Secondo il quotidiano La Repubblica, infine, l’Inter stava lavorando all’arrivo di Messi già dall’ottobre 2019 con l’intervento di un altro argentino, Javier Zanetti. “Se Messi si liberasse a zero, la società nerazzurra sarebbe pienamente in corsa”, ipotizza il quotidiano. D’altronde, se vi ricordate, Suning , proprietario dell’Inter aveva utilizzato l’immagine proprio di Messi per presentare la gara di campionato con il Napoli, proiettata sul Duomo di Milano, in una locandina realizzata da PPTV, il network televisivo anche questo di proprietà delle stesso gruppo cinese e da molti interpretato come un segnale forte. Ma c’è un problema da risolvere. Il rischio è che si arrivi a un braccio di ferro con il Barcellona, dato che Messi intenderebbe lasciare il club a parametro zero, intenzione che Messi avrebbe però dovuto comunicare alla società entro il 10 giugno scorso. Visto il rinvio della conclusione del campionato spagnolo causato dal lockdown, al pari degli altri campionati calcistici, Messi e suoi legali sostengono che tali termini siano prorogati. Certo, se effettivamente Messi arrivasse all’Inter, metterebbe una seria ipoteca sulla vittoria finale del prossimo campionato di serie A. Questo è sicuro, vista anche la riconferma di Conte.

