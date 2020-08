Tesserato del Ragusa Calcio positivo al coronavirus

E’ risultato positivo al tampone per il coronavirus un calciatore del Ragusa, società che milita nel campionato di Eccellenza. L’atleta ha preso parte alla preparazione della squadra fino alla vigilia di ferragosto poi, alla ripresa degli allenamenti, non si è presentato perchè posto in quarantena. Tutti i tesserati, compresi tecnici, dirigenti e collaboratori sono stati sottoposti a tampone e al momento sono anche loro in quarantena.

