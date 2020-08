Calcio, il Pozzallo tarda l’iscrizione in Promozione ora…..?

Il Pozzallo non ha rispettato il termine perentorio per definire l’iscrizione al campionato di Promozione e perde la categoria. Il società, infatti, ha effettuato il e cessarono bonifico lunedì 10 agosto anziché venerdì 7 agosto. Il sodalizio del presidente Spadola, a questo punto, dovrà sperare in qualche ripescaggio per tornare a giocare. Fatalità nella cittadina di sperava tanto in un ripescaggio in Eccellenza.

