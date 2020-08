Auto elettriche? Già si pensa all’idrogeno….di Giannino Ruzza

Non solo auto elettriche. Se è vero, come annunciato dagli analisti del gruppo Volkswagen-Ford che entro il 2040 si prevede una vendita di 40 milioni di vetture alimentate ad elettrico, al contrario diverse grandi case automobilistiche stanno andando oltre, investendo risorse nei motori a idrogeno. Infatti, l’elettrico sembra solo una fase di transizione. Forse è un po’ prestino per porsi questo quesito, ma sono molte le case automobilistiche che, oltre agli sforzi per l’auto elettrica, stanno impiegando risorse per non rimanere al palo nella corsa al motore alimentato a idrogeno.

I VANTAGGI DELL’IDROGENO?

A differenza di quelle elettriche, le vetture alimentate a idrogeno presentano, già ai giorni nostri, alcuni vantaggi strategici. Innanzitutto questo combustibile, presente in quantità infinita in natura, è realmente a emissioni zero, mentre per l’elettrico bisogna risalire alla fonte di produzione dell’energia. In seconda battuta, la velocità di rifornimento è nettamente a favore dell’idrogeno, con 4-5 minuti sufficienti per un “pieno” da mille chilometri, ovviamente a seconda dei modelli.

IN ITALIA UNA SOLA STAZIONE DI RIFORNIMENTO A BOLZANO

Inoltre, sulle lunghe distanze la tecnologia a idrogeno presenta performance migliori. Non a caso società come Nikola stanno puntando proprio sull’idrogeno per realizzare camion e mezzi per il trasporto delle merci. Tuttavia, l’idrogeno presenta ancora diverse criticità, a cominciare dalla scarsissima presenza delle stazioni di rifornimento (in Italia ne esiste solo una aperta al pubblico, a Bolzano). Altro fattore attualmente a favore dell’elettrico è il costo elevato del motore a idrogeno, sia come acquisto iniziale di un’auto che per i rifornimenti.

IL LANCIO DELLA SUPERCAR HYPERION XP-1

Ma nei prossimi decenni la situazione rimarrà questa? Oppure la tecnologia a idrogeno riuscirà a superare questi problemi per conquistare il mercato con vetture efficienti e a emissioni zero? A riportare l’attenzione su questi motori è stato il lancio di Hyperion XP-1, una vera e propria supercar a idrogeno realizzata dall’omonima società californiana. Un’auto che va da zero a sessanta miglia all’ora (96 km/h) in due secondi, pensata e realizzata con l’obiettivo di superare alcuni pregiudizi sull’idrogeno.

VERSO LA TRANSIZIONE DEFINITIVA

Hyperion XP-1 sfrutta la tecnologia fuel cell, che utilizza la reazione tra idrogeno e ossigeno per generare l’energia che alimenta il motore elettrico. A differenza delle auto elettriche, quindi, quelle a idrogeno non utilizzano batterie per alimentare il motore. Diverse importanti case automobilistiche – Honda, Toyota, Hyundai e General Motors – hanno già realizzato veicoli a idrogeno con tecnologia fuel cell, finora solo a scopo di ricerca o per vendite limitate. Ma forse, una volta completata la transizione verso l’elettrico, spinta anche dall’aumento delle tasse sui combustibili fossili, comincerà la transizione – definitiva – verso i motori a idrogeno.

Il problema è sempre legato ai costi e alle capacità economiche di chi se la potrà permettere.

