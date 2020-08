Tampone negativo per i fidanzati di Modica in vacanza a Sampieri

Tampone negativo per i due giovani fidanzati modicani, in vacanza a Sampieri. I due, comunque, restano in isolamento precauzionale. Della loro comitiva erano stati rilevati altri 5 casi di positività al coronavirus. Una notizia che rasserena in questo momento il sistema sanitario riguarda la rilevazione dei tamponi sui contatti della donna che lavorava in una casa di riposo di Modica. Anche in questo caso nessun nuovo positivo. In atto in provincia di Ragusa il numero sale a 56 se si aggiungono i 37 casi tra i migranti nell’hotspot di Pozzallo e di contrada Cifali.



L’ultimo caso tra i migranti a Pozzallo riguarda una donna incinta. La donna, che era risultata negativa al tampone effettuato all’hotspot, è stata trasferita in ospedale per un controllo legato allo stato di gravidanza e prima dell’accesso all’ospedale ha ripetuto il tampone che è risultato positivo.

In atto la situazione è la seguente: